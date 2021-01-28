На Житомирщині у криницях двох місцевих жителів вода стала гарячою



Про унікальний випадок з одного із сіл області повідомляє "Суспільне".



За словами місцевої мешканки, восени 2020 року температура води в колодязі зросла до 50 градусів після того, як два дні вона була брудною.

"Такого явища у нас в Тайках ніхто не пам'ятає. Але водичка продовжувала триматися гарячою, тому я почала розповідати про це своїм колегам і сусідам", — розповіла жінка.

Схожа ситуація сталася і у її сусіда.

"Побула теплуватою десь тижнів зо два і знову стала звичайною. Вже потім я почув від надії, що у неї гаряча вода в колодязі", — поділився чоловік.

Після січневих морозів температура в колодязі впала з 50 до 27 градусів тепла.

Фахівці взяли воду на аналіз. Тоді всі показники не перевищували гранично допустимих норм.

Через півтора місяця аналіз води провели представники Поліського національного університету.

Старша лаборантка вимірювальної лабораторії університету Інна Можаревська зазначила, що в нормальному стані в зимовий період температура води повинна бути в межах 5 градусів.

Вона зазначила, що вода з колодязя майже нічим не відрізняється від звичайної і її можна вживати.

Експерт пояснила, що до таких змін міг призвести і рух тектонічних плит, і виділення газів через проходження певних підземних реакцій.

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