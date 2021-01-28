На Житомирщине в колодцах двух местных жителей вода стала горячей



Об уникальном случае с одного из сел области сообщает "Суспільне".



По словам местной жительницы, осенью 2020 года температура воды в колодце возросла до 50 градусов после того, как два дня она была грязной.

"Такого явления у нас в Тайках никто не помнит. Но водичка продолжала держаться горячей, поэтому я начала рассказывать об этом своим коллегам и соседям", — рассказала женщина.

Похожая ситуация произошла и у ее соседа.

"Побыла тепловатой где-то недели две и вновь стала обычной. Уже потом я услышал от Надежды, что у нее горячая вода в колодце", — поделился мужчина.

После январских морозов температура в колодце упала с 50 до 27 градусов тепла.

Специалисты взяли воду на анализ. Тогда все показатели не превышали предельно допустимых норм.

Через полтора месяца анализ воды провели представители Полесского национального университета.

Старшая лаборантка измерительной лаборатории университета Инна Можаревская отметила, что в нормальном состоянии в зимний период температура воды должна быть в пределах 5 градусов.

Она отметила, что вода из колодца почти ничем не отличается от обычной и ее можно употреблять.

Эксперт объяснила, что к таким изменениям могло привести и движение тектонических плит, и выделение газов из-за прохождения определенных подземных реакций.

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