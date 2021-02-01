Ну и люди!

Очевидцы сняли увиденное на камеру и выложили в сети

Так, в Житомире охранники одного из магазинов избили мужчину, который зашел туда погреться, и буквально за шиворот вытащили бедолагу на улицу.

Об этом рассказали в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте страницу до конца).

Известно, что инцидент произошел вечером 30 января в магазине Eva на площади Победы в городе. На опубликованных кадрах видно, как один из охранников силой вытаскивает мужчину из заведения, а другой бьет его палкой и ногами.

Отметим, что мужчину охранники тащили по полу так, что у него слетел с ноги один ботинок.

Автор видео подчеркнула, что делала замечание, но те продолжали применять насилие против бездомного. По ее мнению, тот зашел в магазин погреться, а продавец, очевидно, вызвала охрану из-за его неприятного запаха.

Также добавила, что когда его били, он просил этого не делать и говорил, что уйдет сам, лишь бы ему отдали пакет, с которым он зашел в помещение.

По результатам служебного расследования этих двух охранников уже уволили. Реакция полиция на видео в соцсетях не заставила себя ждать. Со своей стороны правоохранители зарегистрировали по факту избиения уголовное производство.

Напомним, на Житомирщине в колодцах двух местных жителей вода стала горячей.

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