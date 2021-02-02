Короткий і місткий психологічний тест може розповісти багато про що

На квадраті зображені букви в хаотичному порядку, які, можна скласти в те чи інше слово.

Перше, яке кинеться вам в очі, буде характеризувати вашу особистість і покаже те, що хвилює вас в даний момент.

Олень - швидше за все, ви "заводила", який веде і направляє всіх. Попри те, що у вас іноді бувають моменти смутку, вас знають як оптиміста і активної людини. Єдиний ваш недолік - завищена самооцінка.

Абрикос - ви любите людей і завжди прийти на допомогу нужденним в цьому. Можливо, іноді ця ваша риса доставляє вам проблеми, бо у деяких виникає бажання отримати вигоду від вашої доброти. Зараз ваше життя гармонійна, ви відчуваєте себе в безпеці.

Кофе - фантазії у вас не позичати і, швидше за все, ви творча людина. Ви не особливо впевнені в собі і залежите від підтримки оточуючих. Ви схильні до депресій, або просто наразі у вас поганий настрій.



Радуга - ви любите, коли все на своїх місцях, і погано переносите зміни. Вас знають вас як доброго і спокійного людини, на якого можна завжди покластися.



Природа - ви дуже чесна і прямолінійна людина. Прямота - хороша якість, але варто бути обережніше: багатьом людям воно не подобається. Часом вас можуть мучити сумніви в прийнятті рішень.



Парусник - ваша самооцінка дещо занижена і занадто схильна до думки оточуючих. Спробуйте стати незалежним від нього і побачите, що ваша самооцінка поповзе вгору. Ймовірно, ви песиміст, або просто проходили тест в пригніченому настрої.

Дно - ви звикли отримувати те, що хочете і бачите саму суть речей. Тому деякі можуть вважати вас небезпечною людиною. Але в глибині душі ви м'який і добрий.



Ситець - ви не шукаєте легких шляхів. Ви та людина, яка генерує нові ідеї і навіть може щось винайти. Але вам варто більше відпочивати і частіше приділяти увагу близьким.

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