Стало відомо, як виглядає оновлене меню в їдальні Верховної Ради



Як передає Politeka.net, відповідний знімок опублікував журналіст Олександр Гончаров на своїй сторінці в Facebook.

"А ви б що замовили? Ціни депутатської їдальні у ВР. Філе сьомги за 216 грн. і салат "Царський" за 90", - повідомив він у підписі до посту.

Судячи з цін в меню, найдорожчими являються страви з сьомги: 174 гривень за 100 грамів рибного філе, а ось запечена з грушею сьомга коштує 216 гривень за 175 грамів.

Українці в мережі навіть запропонували свої варіанти страв.

"Так, не хило, і головне цінова політика, але ж справді, чим завинили школярі і дітки в яслах, що не настільки підібране меню... І ціна", "треба депутатам ще грошенят підкинути на ікорку", " а бутерброд з безм'ясной ковбасою і супер якісним хлібом і чайок з пакетику щоб трохи морди схудли!", "Шаурму почали продавати?", "А тормозок з дому, ні? Макарошки в судочок пластиковий та з огірочком солоним. Хлібець намазати маслом з маркету без смаку і запаху. Смачно, шо капець! І на завод в нічну зміну на 12 робочих годин", " я б там харчувався. Ціни унікальні", - писали в мережі.





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