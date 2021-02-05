Стало известно, как выглядит обновленное меню в столовой Верховной Рады
Как передает Politeka.net, соответственный снимок опубликовал журналист Александр Гончаров на своей страничке в Facebook.
Судя по ценам в меню, самыми дорогими являются именно блюда из семги: 174 гривен за 100 граммов рыбного филе, а вот запеченная с грушей семга стоит 216 гривен за 175 граммов.
Украинцы в сети даже предложили свои варианты блюд.
"Да, не хило, и главное ценовая политика, а ведь в самом деле, чем провинились школьники и детки в яслях, что не настолько подобранное меню... И цена", "Надо депутатам ещё деньжат подкинуть на икорку", "А бутерброд с безмясной колбасой и супер качественным хлебом и чаек с пакетике чтобы немного морды похудели!", "Шаурму начали продавать?", "А тормозок из дома, не? Макарошки в судочек пластиковый да с огурчиком солёным. Хлебушек намазать маслицем из маркета без вкуса и запаха. Вкусно, шо капец! И на завод в ночную смену на 12 рабочих часов", "Я б там питался. Цены уникальные", - писали в сети.
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