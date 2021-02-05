Стало известно, как выглядит обновленное меню в столовой Верховной Рады



Как передает Politeka.net, соответственный снимок опубликовал журналист Александр Гончаров на своей страничке в Facebook.

"А вы бы что заказали? Цены депутатской столовки в ВР. Филе сёмги за 216 грн. и салат "Царский" за 90", - сообщил он в подписи к посту.