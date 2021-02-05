Стало відомо, коли пройдуть прощання з 26-річною лікарем-анестазіологом Ольгою Глівою, яка загинула під час пожежі в лікарні Запоріжжя
Як передає Politeka.net, час і місце повідомила подруга загиблої Катерина Ейхман на своїй сторінці в Facebook.
Трагедія, що сталася 3 лютого, потрясла всю країну.
Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом. Загинули чотири людини - лікар і три пацієнти. Ще двоє людей постраждали.
Однією з жертв страшної пожежі стала молода Ольга Глива, яка в ніч трагедії була на чергуванні.
"Прощання з Олею буде завтра, в суботу, в Запоріжжі о 9 ранку в Театрі юного глядача. Похорон у неділю в Кропивницькому о 14: 00", - повідомила подруга Ольги.
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Українці досі не можуть відійти від події, і висловлюють свої співчуття в мережі.
"Плачу, хоча ніколи раніше про цю красуню не чула. Болить серце", " Тримайтеся ... щирі співчуття родині та друзям", "Мої співчуття", "Безмежно шкода", - писали в коментарях під постом дівчини.
Нагадаємо, що масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри.
Як повідомляла Politeka, трагедія в Запорізькій лікарні, в ДСНС повідомили про вибух.
Також Politeka писала, що страшна пожежа в лікарні Запоріжжя, дані про жертви і кадри трагедії.