В городе Первомайск Николаевской области горит ТЦ "Эпицентр"



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра «Эпицентр К» на ул. Федора Достоевского г. Первомайск. Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарной-спасательной части и местная пожарная охрана", - говорится в сообщении.

Ориентировочная площадь и причина сейчас устанавливается. Проведена эвакуация персонала и посетителей.



В СМИ сообщают, что возгорание началось из-за умышленного поджога растворителя, но официальная причина возгорания пока не озвучена.

По предварительным данным, никто не пострадал.





Очевидцы в сети делятся кадрами ЧП, на которых видно как столб черного густого дыма поднимается над зданием.



Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".