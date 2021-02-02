В городе Первомайск Николаевской области горит ТЦ "Эпицентр"
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра «Эпицентр К» на ул. Федора Достоевского г. Первомайск. Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарной-спасательной части и местная пожарная охрана", - говорится в сообщении.
Ориентировочная площадь и причина сейчас устанавливается. Проведена эвакуация персонала и посетителей.
В СМИ сообщают, что возгорание началось из-за умышленного поджога растворителя, но официальная причина возгорания пока не озвучена.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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Очевидцы в сети делятся кадрами ЧП, на которых видно как столб черного густого дыма поднимается над зданием.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
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