Стало известно, когда пройдут прощания с 26-летней врачом-анестазиологом Ольгой Гливой, которая погибла во время пожара в больнице Запорожья



Как передает Politeka.net, время и место сообщила подруга погибшей Екатерина Эйхман на своей страничке в Facebook.

Трагедия, произошедшая 3 февраля, потрясла всю страну.

Возгорание произошло в отделении для пациентов с коронавирусом. Погибли четыре человека — врач и три пациента. Еще два человека пострадали.



Одной из жертв страшного пожара стала молодая Ольга Глива, которая в ночь трагедии была на дежурстве.

"Прощание с Олей будет завтра, в субботу, в Запорожье в 9 утра в Театре юного зрителя. Похороны в воскресенье в Кропивницкому в 14:00", - сообщила подруга Ольги.



Украинцы до сих пор не могут отойти от произошедшего, и выражают свои соболезнования в сети.

"Плачу, хотя никогда раннее об этой красавице не слышала. Болит сердце", "Держитесь ... искренние соболезнования семье и друзьям", "Мои соболезнования", " Бесконечно жаль", - писали в комментариях под постом девушки.

Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.

Как сообщала Politeka, трагедия в запорожской больнице, в ГСЧС сообщили о взрыве.

Также Politeka писала, что страшный пожар в больнице Запорожья, данные о жертвах и кадры трагедии.







