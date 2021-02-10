У Вінницькій області внаслідок пожежі в квартирі загинули 8-річна дівчинка та її бабуся









"10 лютого о 08: 53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку в м.Погребище на вулиці Б. Хмельницького, 94. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одна з кімнат квартири на першому поверсі п'ятиповерхівки", - йдеться в повідомленні. Як передає Politeka.net , деталі та кадри з місця трагедії показали на Facebook-сторінці ДСНС області (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)"10 лютого о 08: 53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку в м.Погребище на вулиці Б. Хмельницького, 94. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одна з кімнат квартири на першому поверсі п'ятиповерхівки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники відразу евакуювали чотирьох мешканців будинку вивели на свіже повітря-троє, а врятували чотирьох осіб.





"Під час проведення розвідки приміщення, в якому сталося загоряння, бійці ДСНС виявили літню жінку без ознак життя – 73-річну матір власниці квартири та 8-річну непритомну дівчинку. На жаль, реанімувати дитину не вдалося, він помер в автомобілі екстреної медичної допомоги", - повідомили в ДСНС.

Причина виникнення пожежі поки невідома.