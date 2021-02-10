У Вінницькій області внаслідок пожежі в квартирі загинули 8-річна дівчинка та її бабуся
Як передає Politeka.net, деталі та кадри з місця трагедії показали на Facebook-сторінці ДСНС області (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"10 лютого о 08: 53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку в м.Погребище на вулиці Б. Хмельницького, 94. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одна з кімнат квартири на першому поверсі п'ятиповерхівки", - йдеться в повідомленні.
"10 лютого о 08: 53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку в м.Погребище на вулиці Б. Хмельницького, 94. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одна з кімнат квартири на першому поверсі п'ятиповерхівки", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники відразу евакуювали чотирьох мешканців будинку вивели на свіже повітря-троє, а врятували чотирьох осіб.
"Під час проведення розвідки приміщення, в якому сталося загоряння, бійці ДСНС виявили літню жінку без ознак життя – 73-річну матір власниці квартири та 8-річну непритомну дівчинку. На жаль, реанімувати дитину не вдалося, він помер в автомобілі екстреної медичної допомоги", - повідомили в ДСНС.
Причина виникнення пожежі поки невідома.
Нагадаємо, що масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри.
Як повідомляла Politeka, трагедія в Запорізькій лікарні, в ДСНС повідомили про вибух.
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