В Винницкой области в результате пожара в квартире погибли 8-летняя девочка и ее бабушка









"10 февраля в 08: 53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в г. Погребище на улице Б. Хмельницкого, 94. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит одна из комнат квартиры на первом этаже пятиэтажки", - говорится в сообщении. Как передает Politeka.net , детали и кадры с места трагедии показали на Facebook-страничке ГСЧС области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)"10 февраля в 08: 53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в г. Погребище на улице Б. Хмельницкого, 94. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит одна из комнат квартиры на первом этаже пятиэтажки", - говорится в сообщении.

Спасатели сразу эвакуировали четырех жильцов дома вывели на свежий воздух – трое, а спасли четырех человек.





"Во время проведения разведки помещения, в котором произошло возгорание, бойцы ГСЧС обнаружили пожилую женщину без признаков жизни – 73-летнюю мать владелицы квартиры и 8-летнюю без сознания девочку. К сожалению, реанимировать ребенка не удалось, он скончался в автомобиле экстренной медицинской помощи", - сообщили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.