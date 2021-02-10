В Винницкой области в результате пожара в квартире погибли 8-летняя девочка и ее бабушка
Как передает Politeka.net, детали и кадры с места трагедии показали на Facebook-страничке ГСЧС области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"10 февраля в 08: 53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в г. Погребище на улице Б. Хмельницкого, 94. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит одна из комнат квартиры на первом этаже пятиэтажки", - говорится в сообщении.
"10 февраля в 08: 53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в г. Погребище на улице Б. Хмельницкого, 94. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит одна из комнат квартиры на первом этаже пятиэтажки", - говорится в сообщении.
Спасатели сразу эвакуировали четырех жильцов дома вывели на свежий воздух – трое, а спасли четырех человек.
"Во время проведения разведки помещения, в котором произошло возгорание, бойцы ГСЧС обнаружили пожилую женщину без признаков жизни – 73-летнюю мать владелицы квартиры и 8-летнюю без сознания девочку. К сожалению, реанимировать ребенка не удалось, он скончался в автомобиле экстренной медицинской помощи", - сообщили в ГСЧС.
Причина возникновения пожара пока неизвестна.
Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.
Как сообщала Politeka, трагедия в запорожской больнице, в ГСЧС сообщили о взрыве.
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