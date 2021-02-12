В Україні буде відновлено промисловий вилов риби

Близько 2 тисяч особин ікряного піленгаса, камбали Глосса зайшли в Молочний лиман після того, як запрацював з'єднувальний канал з Азовським морем, передає "Риа Мелітополь".

Лиман просто кишить рибою.

Є у водоймі і бичок. А це означає, що Мелітопольський Регіон цього року буде з рибою.

До слова, у Кривому Розі 70-річна пенсіонерка 7 годин чекала допомоги в лікарні



Про інцидент розповіла дочка постраждалої Лариса Первушина на своїй сторінці в Facebook.



За її словами, на жінку напав грабіжник. В ході боротьби він побив і порізав її.

Потерпіла зателефонувала доньці, яка в свою чергу вибігла їй на зустріч і викликала швидку. Жінку госпіталізували, надали їй необхідну допомогу і сказали прибути наступного дня до травматолога.

Сімейний лікар запевнила, що у таких термінових випадках напрямок не потрібно і травматолог прийме їх без нього.

Прибувши до лікарні, жінці завили, що без направлення не приймуть. Залишивши маму в лікарні, дочка потерпілої вирушила до сімейного лікаря за документом, однак і цього разу жінка отримала відмову.

Завідуюча поліклінікою, до якої звернулася дочка потерпілої також сказала, що без направлення нічим не зможе допомогти. Після біганини по ряду кабінетів високих медичних чиновників, жінка знову прийшла до сімейного лікаря, вимагаючи дати направлення.

Через 7 годин потерпілу все-таки прийняли.

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