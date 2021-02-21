У Львівській області тіла трьох осіб без ознак життя були виявлені в приватному будинку. Ймовірною причиною трагедії називають отруєння чадним газом

Як розповіли рятувальники ДСНС, 21 лютого вони отримали інформацію про загибель трьох осіб у селі Сусолів Самбірського району Львівської області. Тіла були виявлені в приватному будинку.

За попередньою інформацією, люди загинули через отруєння чадним газом. Водночас зазначається, що слідів пожежі в будинку не було. Таким чином, точні причини трагедії поки залишаються невідомими.

У ДСНС також додали, що їх рятувальників до перевірки інциденту не залучали. Інші подробиці трагедії не розголошуються.

Раніше ми писали про подібну трагедію, яка сталася 1 лютого в місті Буча Київської області.

Як повідомили рятувальники ДСНС, через нещасний випадок загинула ціла сім'я. Жертвами НП стали двоє дорослих і дитина 2017 року народження.

Повідомлялося, що причиною їх смерті стало отруєння чадним газом, викликане несправністю системи вентиляції газового котла.

Сім'я проживала на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Зазначалося, що незважаючи на попередження рятувальників напередодні старту опалювального сезону про те, що стан газового обладнання в будинках з газовими котлами потрібно перевіряти, в Україні останнім часом почастішали подібні трагедії.

Нагадаємо, сімейна пара кинулася у вогонь заради порятунку будинку від пожежі: рятувальники намагалися зробити все можливе.

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