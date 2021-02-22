Працівниця Укрпошти відмовилася розмовляти державною мовою і потрапила в скандал

У Кривому Розі клієнту відмовили в обслуговуванні українською і нахамили (відео - в кінці новини).

Чоловік зайшов в одне з відділень "Укрпошти" і звернувся до працівниці українською мовою, але у відповідь почув російську мову.

Відвідувач зробив їй зауваження, а також поцікавився, чому вона знаходиться на робочому місці і обслуговує клієнтів без маски.

У відповідь працівниця Пошти почала грубіянити.

"Я говорю, як мені зручно. Мені ніхто ніякою мовою не забороняв розмовляти", - заявила дівчина.

Чоловік повідомив дівчині, що розмовляти українською її зобов'язує закон, на що жінка відповіла:

"Такі всі розумні, прям капець".

Після цього вона викликала поліцію через те, що нібито чоловік був "буйним".

Раніше ми писали, що в Україні розгорівся скандал навколо Київської Школярки-блогерки, яка заявила про свою ненависть до державної мови

Так, 15-річна дівчина на ім'я Єлизавета Леоненко опублікувала в соцмережі TikTok відео, на якому рясно матюкається на адресу української мови і тих людей, які нею говорять.

Дівчина, не підбираючи виразів, розповіла про те, що ненавидить державну мову.

"Та вср * лась мені ваша мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо на ньому розмовляти... Мене дуже дратує ця мова, особливо його звучання... Тому маленькі патріотики зі своєї зал * пи і своїх сіл, від * * біться від мене. Тому що в Києві майже немає людей,які розмовляли б українською. Всі говорять по-російськи і нікого це не **ет", - сказала школярка.

Нагадавши, продавщиця втратила роботу через мовний закон, деталі скандалу: "на прохання говорити українською відповіла...".

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