Работница Укрпочты отказалась разговаривать на государственном языке и попала в скандал

В Кривом Роге клиенту отказали в обслуживании на украинском и нахамили (видео - в конце новости).

Мужчина зашел в одно из отделений "Укрпочты" и обратился к работнице на украинском языке, но в ответ услышал русский язык.

Посетитель сделал ей замечание, а также поинтересовался, почему она находится на рабочем месте и обслуживает клиентов без маски.

В ответ работница почты начала хамить.

"Я говорю, как мне удобно. Мне никто никаким языком не запрещал разговаривать", - заявила девушка.

Мужчина сообщил девешке, что разговаривать на украинском ее обязывает закон, на что женщина ответила:

"Такие все умные, прям капец".

После этого она вызвала полицию из-за того, что якобы мужчина был "буйным".

Ранее мы писали, что в Украине разгорелся скандал вокруг киевской школьницы-блогерши, которая заявила о своей ненависти к государственному языку

Так, 15-летняя девушка по имени Елизавета Леоненко опубликовала в соцсети TikTok видео, на котором обильно матерится в адрес украинского языка и тех людей, которые на нем говорят.

Девушка, не подбирая выражений, рассказала о том, что ненавидит государственный язык.

"Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать... Меня очень раздражает этот язык, особенно его звучание... Поэтому маленькие патриотики из своей зал*пы и своих сел, от**битесь от меня. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят по-русски и никого это не **ет", - сказала школьница.

Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".

Также Politeka писала, что на харьковчан массово жалуются из-за несоблюдения языкового закона: "за месяц поступило почти...".

Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.