Работница Укрпочты отказалась разговаривать на государственном языке и попала в скандал
В Кривом Роге клиенту отказали в обслуживании на украинском и нахамили (видео - в конце новости).
Мужчина зашел в одно из отделений "Укрпочты" и обратился к работнице на украинском языке, но в ответ услышал русский язык.
Посетитель сделал ей замечание, а также поинтересовался, почему она находится на рабочем месте и обслуживает клиентов без маски.
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
Муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на супругу, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас"
Участник "Холостячки" Ковтуненко откровенно рассказал о чувствах к Мишиной и что творилось за кулисами: "Отрезан от жизни..."
Трагедия в семье Наташи Королевой, появилось фото: "Ему было 33 года..."
Из "Квартал 95" со скандалом ушел один из главных актеров, новые подробности: "Была злость"
В ответ работница почты начала хамить.
"Я говорю, как мне удобно. Мне никто никаким языком не запрещал разговаривать", - заявила девушка.
Мужчина сообщил девешке, что разговаривать на украинском ее обязывает закон, на что женщина ответила:
"Такие все умные, прям капец".
После этого она вызвала полицию из-за того, что якобы мужчина был "буйным".
Ранее мы писали, что в Украине разгорелся скандал вокруг киевской школьницы-блогерши, которая заявила о своей ненависти к государственному языку
Так, 15-летняя девушка по имени Елизавета Леоненко опубликовала в соцсети TikTok видео, на котором обильно матерится в адрес украинского языка и тех людей, которые на нем говорят.
Девушка, не подбирая выражений, рассказала о том, что ненавидит государственный язык.
"Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать... Меня очень раздражает этот язык, особенно его звучание... Поэтому маленькие патриотики из своей зал*пы и своих сел, от**битесь от меня. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят по-русски и никого это не **ет", - сказала школьница.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что на харьковчан массово жалуются из-за несоблюдения языкового закона: "за месяц поступило почти...".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.