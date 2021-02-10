У київському супермаркеті розгорівся мовний скандал
Все почалося з того, що 22 січня мешканка Києва Ганна Сокіл повідомила, що в супермаркеті "Новус" на Златоустівській вулиці касир на її прохання говорити українською мовою відповіла "почалося, бля*ь".
Про це повідомили на сторінці у Facebook "Рух за мову".
Жінка зажадала керівництво розібратися і вжити заходів по відношенню до співробітниці Семчук Оксани.
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Після цього Анна Сокіл отримала відповідь від керуючої даного магазину мережі. У ньому повідомлялося, що керівництво торгової точки прийняло рішення звільнити з посади касира Семчук Оксану. З рештою персоналу провели освітню бесіду.
Також компанія принесла свої вибачення Ганні за поведінку їх касира і попросила вибачення. Більшість користувачів мережі радіють такому розвитку подій.
Також раніше повідомлялося, що з 16 січня 2021, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.
За порушення закону передбачені штрафи від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не стягуватиметься з персоналу, який безпосередньо порушуватиме мовний закон, а стягуватиметься з підприємства.
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