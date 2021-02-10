В киевском супермаркете разгорелся языковый скандал

Все началось с того, что 22 января жительница Киева Анна Сокол сообщила, что в супермаркете "Новус" на Златоустовской улице кассир на ее просьбу говорить на украинском языке ответила "началось, бля*ь".

Об этом сообщили на странице в Facebook "Рух за мову".

Женщина потребовала руководство разобраться и принять меры по отношению сотрудницы Семчук Оксаны.

После этого Анна Сокол получила ответ от управляющей данного магазина сети. В нем сообщалось, что руководство торговой точки приняло решение уволить с должности кассира Семчук Оксану. С остальным персоналом провели образовательную беседу.

Также компания принесла свои извинения Анне за поведение их кассира и попросила прощения. Большинство пользователей сети радуются такому развитию событий.

Также ранее сообщалось, что с 16 января 2021, все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такая сумма не будет взиматься с персонала, который непосредственно будет нарушать языковой закон, а будет взиматься с предприятия.

Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.

Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.