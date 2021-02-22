Тренер команди УПЛ дали жовту картку за українську мову
Про це повідомляє Footballua.tv.
За словами головного тренера клубу "Львів" Віталія Шумського, в ході словесної перепалки з четвертим арбітром матчу, він попросив звертатися до нього українською мовою, але за це його покарав головний арбітр.
"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки", - заявив тренер "Львова".
Шумський розповів, що він підійшов до четвертого судді і сказав йому щось по грі, а той почав розмовляти з ним російською мовою.
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Після того як він запитав, чому з ним розмовляють російською, суддя сказав по рації головному судді, щоб той показав жовту картку Шумському.
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Чоловік зайшов в одне з відділень "Укрпошти" і звернувся до працівниці українською мовою, але у відповідь почув російську мову.
Відвідувач зробив їй зауваження, а також поцікавився, чому вона знаходиться на робочому місці і обслуговує клієнтів без маски.
У відповідь працівниця Пошти почала грубіянити.
"Я кажу, як мені зручно. Мені ніхто ніякою мовою не забороняв розмовляти", - заявила дівчина.
Чоловік повідомив дівчині, що розмовляти українською її зобов'язує закон, на що жінка відповіла:
"Такі всі розумні, прям капець".
Після цього вона викликала поліцію через те, що нібито чоловік був "буйним".
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