Тренер команди УПЛ дали жовту картку за українську мову

Про це повідомляє Footballua.tv.

За словами головного тренера клубу "Львів" Віталія Шумського, в ході словесної перепалки з четвертим арбітром матчу, він попросив звертатися до нього українською мовою, але за це його покарав головний арбітр.

"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки", - заявив тренер "Львова".

Шумський розповів, що він підійшов до четвертого судді і сказав йому щось по грі, а той почав розмовляти з ним російською мовою.

Після того як він запитав, чому з ним розмовляють російською, суддя сказав по рації головному судді, щоб той показав жовту картку Шумському.

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Чоловік зайшов в одне з відділень "Укрпошти" і звернувся до працівниці українською мовою, але у відповідь почув російську мову.

Відвідувач зробив їй зауваження, а також поцікавився, чому вона знаходиться на робочому місці і обслуговує клієнтів без маски.

У відповідь працівниця Пошти почала грубіянити.

"Я кажу, як мені зручно. Мені ніхто ніякою мовою не забороняв розмовляти", - заявила дівчина.

Чоловік повідомив дівчині, що розмовляти українською її зобов'язує закон, на що жінка відповіла:

"Такі всі розумні, прям капець".

Після цього вона викликала поліцію через те, що нібито чоловік був "буйним".

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