Тренеру команды УПЛ дали желтую карточку за украинский язык
Об этом сообщает Footballua.tv.
По словам главного тренера клуба "Львов" Виталия Шумского, в ходе словесной перепалки с четвертым арбитром матча, он попросил обращаться к нему на украинском языке, но за это его наказал главный арбитр.
"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки", - заявил тренер "Львова".
Шумской рассказал, что он подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре, а тот начал разговаривать с ним на русском языке.
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После того как он спросил, почему с ним разговаривают на русском, судья сказал по рации главному судье, чтобы тот показал желтую карточку Шумскому.
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"Такие все умные, прям капец".
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