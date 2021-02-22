Тренеру команды УПЛ дали желтую карточку за украинский язык

Об этом сообщает Footballua.tv.

По словам главного тренера клуба "Львов" Виталия Шумского, в ходе словесной перепалки с четвертым арбитром матча, он попросил обращаться к нему на украинском языке, но за это его наказал главный арбитр.

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки", - заявил тренер "Львова".

Шумской рассказал, что он подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре, а тот начал разговаривать с ним на русском языке.

После того как он спросил, почему с ним разговаривают на русском, судья сказал по рации главному судье, чтобы тот показал желтую карточку Шумскому.

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Мужчина зашел в одно из отделений "Укрпочты" и обратился к работнице на украинском языке, но в ответ услышал русский язык.

Посетитель сделал ей замечание, а также поинтересовался, почему она находится на рабочем месте и обслуживает клиентов без маски.

В ответ работница почты начала хамить.

"Я говорю, как мне удобно. Мне никто никаким языком не запрещал разговаривать", - заявила девушка.

Мужчина сообщил девешке, что разговаривать на украинском ее обязывает закон, на что женщина ответила:

"Такие все умные, прям капец".

После этого она вызвала полицию из-за того, что якобы мужчина был "буйным".

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