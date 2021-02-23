Як вам такий вчинок вчителя?

Педагог у Сумах агітував дітей вітати рідних з 23 лютого

Як передає Politeka.net , про це повідомила молодший сержант ВСУ Ольга Герасименко на своїй сторінці в Facebook

"Сьогодні на уроці захисту Вітчизни в Сумській ЗОШ #18 вчитель вищої категорії полковник Соломонов Борис Володимирович захоплено нагадував своїм учням про необхідність привітати всіх рідних з 23 лютого. З днем ворожої нам армії, яка щодня вбиває наших громадян", - зазначила жінка.

За її словами, відповідні органи повинні звернути увагу на заяву педагога.

"Я, молодший сержант ЗСУ, мама трьох дітей, яким ще вчитися в цій країні, наполегливо прошу нагадати цьому полковнику, що він викладає Захист Вітчизни в Україні, а не в Росії", - підсумувала Герасименко.