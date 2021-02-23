Педагог у Сумах агітував дітей вітати рідних з 23 лютого
Як передає Politeka.net, про це повідомила молодший сержант ВСУ Ольга Герасименко на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні на уроці захисту Вітчизни в Сумській ЗОШ #18 вчитель вищої категорії полковник Соломонов Борис Володимирович захоплено нагадував своїм учням про необхідність привітати всіх рідних з 23 лютого. З днем ворожої нам армії, яка щодня вбиває наших громадян", - зазначила жінка.
За її словами, відповідні органи повинні звернути увагу на заяву педагога.
"Я, молодший сержант ЗСУ, мама трьох дітей, яким ще вчитися в цій країні, наполегливо прошу нагадати цьому полковнику, що він викладає Захист Вітчизни в Україні, а не в Росії", - підсумувала Герасименко.
Відзначимо, що святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого було скасовано в 2014 році.
Замість нього з'явився День захисника України, який відзначається 14 жовтня.
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