Педагог в Сумах агитировал детей поздравлять родных с 23 февраля
Как передает Politeka.net, об этом сообщила младший сержант ВСУ Ольга Герасименко на своей странице в Facebook.
"Сегодня на уроке защиты Отечества в Сумской СОШ #18 учитель высшей категории полковник Соломонов Борис Владимирович увлеченно напоминал своим ученикам о необходимости поздравить всех родных с 23 февраля. С днем враждебной нам армии, которая ежедневно убивает наших граждан", - отметила женщина.
По ее словам, соответственные органы должны обратить внимание на заявление педагога.
"Я, младший сержант ВСУ, мама троих детей, которым еще учиться в этой стране, настойчиво прошу напомнить этому полковнику, что он преподает Защиту Отечества в Украине, а не в России", - подытожила Герасименко.
Отметим, что празднование Дня защитника Отечества 23 февраля было отменено в 2014 году.
Вместо него появился День защитника Украины, который отмечается 14 октября.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
Муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на супругу, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас"
Фигуристая жена продюсера "Квартал 95" с глубоким декольте раскрыла свой козырь: "Просто посмотрите на эти..."
"Реальная конина": Полякова на шоу "Маска" проехалась по Гросу, певица не стала молчать
"Человек с большим сердцем": ушел из жизни легендарный врач, украинцы скорбят
Также Politeka писала, что на харьковчан массово жалуются из-за несоблюдения языкового закона: "за месяц поступило почти...".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.