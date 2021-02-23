Как вам такой поступок учителя?

Педагог в Сумах агитировал детей поздравлять родных с 23 февраля

Как передает Politeka.net , об этом сообщила младший сержант ВСУ Ольга Герасименко на своей странице в Facebook

"Сегодня на уроке защиты Отечества в Сумской СОШ #18 учитель высшей категории полковник Соломонов Борис Владимирович увлеченно напоминал своим ученикам о необходимости поздравить всех родных с 23 февраля. С днем враждебной нам армии, которая ежедневно убивает наших граждан", - отметила женщина.

По ее словам, соответственные органы должны обратить внимание на заявление педагога.

"Я, младший сержант ВСУ, мама троих детей, которым еще учиться в этой стране, настойчиво прошу напомнить этому полковнику, что он преподает Защиту Отечества в Украине, а не в России", - подытожила Герасименко.