Машина збила двох жінок у Дніпрі, поліція звертається за допомогою до можливих свідків, які могли запам'ятати деталі події

Про це повідомив "Інформатор".

Як стало відомо, 18 лютого по вулиці Метробудівській у Дніпрі, «Еталон» збив відразу двох жінок на переході. Постраждалі були без свідомості, коли під'їхали медики. Швидка допомога відвезла їх до лікарні імені Мечникова, жінки з травмами досі потребують лікування.

За відомостями рідних, одна з жінок була переведена з реанімації у відділення нейрохірургії. Тепер їй доведеться пройти всі етапи відновлення і реабілітації.

Однак становище другої постраждалої не таке райдужне. Вона вже кілька днів спостерігається в реанімаційному відділенні. За словами лікарів, у потерпілої дуже важкий стан здоров'я, а про найближчу перспективу поки рано розмовляти.

Як розповіли в поліції, жінки переходили дорогу недалеко від "червоних вітрил", де часто проводяться банкетні заходи. Слід зазначити, що дорогу вони проходили в належному місці.

Сама подія трапилася близько 9:15. Зараз потрібна допомога всіх свідків, які зможуть надати неоціненну допомогу, оскільки ведеться Серйозний розгляд.

В ході даної справи необхідно встановити істину, яка зможе прояснити деталі.

Можливо, що десь ще існують відео з реєстратора, в яких зафіксовано ДТП. Може бути, хтось знає людей, у яких збереглася ця важлива інформація.

Такі відомості нададуть неоціненну допомогу слідству. Для цього можна зв'язатися за телефоном (067) 777-09-90.

Нагадавши, в Одесі тролейбус потрапив в аварію.

Як повідомляла Politeka, конфлікт матері і сина обернувся горем для сім'ї.

Також Politeka писала, у Києві дама за кермом завадила руху.