Машина сбила двух женщин в Днепре, полиция обращается за помощью к возможным свидетелям, которые могли запомнить детали происшествия
Об этом сообщил "Информатор".
Как стало известно, 18 февраля по улице Метростроевской в Днепре, «Эталон» сбил сразу двух женщин на переходе. Пострадавшие были без сознания, когда подъехали медики. Скорая помощь отвезла их в больницу имени Мечникова, женщины с травмами до сих пор нуждаются в лечении.
По сведениям родных, одна из женщин была переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. Теперь ей придется пройти все этапы восстановления и реабилитации.
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Однако положение второй пострадавшей не такое радужное. Она уже несколько дней наблюдается в реанимационном отделении. По словам врачей, у потерпевшей очень тяжелое состояние здоровья, а о ближайшей перспективе пока рано разговаривать.
Как рассказали в полиции, женщины переходили дорогу недалеко от «Алых парусов», где часто проводятся банкетные мероприятия. Следует отметить, что дорогу они проходили в положенном месте.
Само происшествие случилось около 9:15. Сейчас требуется помощь всех свидетелей, которые смогут оказать неоценимую помощь, поскольку ведется серьезное разбирательство.
В ходе данного дела необходимо установить истину, которая сможет прояснить детали.
Возможно, что где-то еще существуют видео с регистратора, в которых зафиксировано ДТП. Может быть, кто-то знает людей, у которых сохранилась эта важная информация.
Такие сведения окажут неоценимую помощь следствию. Для этого можно связаться по телефону (067) 777-09-90.
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