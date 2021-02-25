Машина сбила двух женщин в Днепре, полиция обращается за помощью к возможным свидетелям, которые могли запомнить детали происшествия

Об этом сообщил "Информатор".

Как стало известно, 18 февраля по улице Метростроевской в Днепре, «Эталон» сбил сразу двух женщин на переходе. Пострадавшие были без сознания, когда подъехали медики. Скорая помощь отвезла их в больницу имени Мечникова, женщины с травмами до сих пор нуждаются в лечении.

По сведениям родных, одна из женщин была переведена из реанимации в отделение нейрохирургии. Теперь ей придется пройти все этапы восстановления и реабилитации.

Однако положение второй пострадавшей не такое радужное. Она уже несколько дней наблюдается в реанимационном отделении. По словам врачей, у потерпевшей очень тяжелое состояние здоровья, а о ближайшей перспективе пока рано разговаривать.

Как рассказали в полиции, женщины переходили дорогу недалеко от «Алых парусов», где часто проводятся банкетные мероприятия. Следует отметить, что дорогу они проходили в положенном месте.

Само происшествие случилось около 9:15. Сейчас требуется помощь всех свидетелей, которые смогут оказать неоценимую помощь, поскольку ведется серьезное разбирательство.

В ходе данного дела необходимо установить истину, которая сможет прояснить детали.

Возможно, что где-то еще существуют видео с регистратора, в которых зафиксировано ДТП. Может быть, кто-то знает людей, у которых сохранилась эта важная информация.

Такие сведения окажут неоценимую помощь следствию. Для этого можно связаться по телефону (067) 777-09-90.

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