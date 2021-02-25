Мужчина поджог собственную мать на Одесчине

Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 21 февраля, в одного из сел Одесской области.

37-летний мужчина вылил на мать бензин из горящей бутылки. После этого он стал избивать ее руками и ногами.

По предварительной информации, все произошло на почве неприязненных отношений.

Пострадавшую доставили в больницу. Женщина находится в коме. Ее сына задержали, он находится в следственном изоляторе.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области несовершеннолетний парень забил до смерти своего родственника.

Как рассказала мать 32-летнего погибшего, ее сын пришел домой весь в крови, лег спать, а на утро она обнаружила его без признаков жизни. Женщина обратилась в полицию, умолчав, кто мог его так сильно избить.

Правоохранителям удалось выяснить, что между родственниками вспыхнула ссора по дороге домой с застолья. Разъяренный замечаниями подросток сбил дядю с ног, избил его ногами по голове, туловищу и ушел.

Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.

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