Мужчина поджог собственную мать на Одесчине
Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 21 февраля, в одного из сел Одесской области.
37-летний мужчина вылил на мать бензин из горящей бутылки. После этого он стал избивать ее руками и ногами.
По предварительной информации, все произошло на почве неприязненных отношений.
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Пострадавшую доставили в больницу. Женщина находится в коме. Ее сына задержали, он находится в следственном изоляторе.
Ранее мы рассказывали, что в Одесской области несовершеннолетний парень забил до смерти своего родственника.
Как рассказала мать 32-летнего погибшего, ее сын пришел домой весь в крови, лег спать, а на утро она обнаружила его без признаков жизни. Женщина обратилась в полицию, умолчав, кто мог его так сильно избить.
Правоохранителям удалось выяснить, что между родственниками вспыхнула ссора по дороге домой с застолья. Разъяренный замечаниями подросток сбил дядю с ног, избил его ногами по голове, туловищу и ушел.
Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.
Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.
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