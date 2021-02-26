В одній з багатоповерхівок Нижнього Новгорода 26 лютого вибухнув газ

Про це з'явилася інформація на популярному каналі в Telegram.

Жителі одного з багатоповерхових будинків, розташованого в місті Нижній Новгород (РФ), прокинулися 26 лютого від страшного вибуху, що потрясло стіни. За свідченням очевидців, він стався в розташованому на першому поверсі кафе під назвою "Самурай" знаходився на Мещерському бульварі, 3 корпус 1. Під завалами можуть залишатися люди.

Невелике відео, зняте на місці трагедії виклав канал в Telegram. У кадрі чітко видно, що є руйнування, можна розглянути лежать на снігу уламки, залишки будівельних блоків і залізні балки. Дві будівлі, що знаходяться поруч, також постраждали від вибуху.

Понівечені вивіски, вибиті шибки та двері все це наводить на думку про силу вибухової хвилі. Потрібно відзначити, що кафе розташовувалося недалеко від входу в метро, де буває велике скупчення людей, особливо вранці.

Клуби густого чорного диму продовжують підійматися над тим, що нещодавно було розважальним закладом.

Відомо, що постраждали також припарковані неподалік машини. Були пошкоджені й лінії електропередач.

За попередньою версією, озвученою в ході розслідування, причиною вибуху став побутовий газ. Подробиці справи ще з'ясовуються і опитуються свідки, які вранці могли щось бачити.

Поки невідомо, чи є людські жертви. Співробітники місцевої служби порятунку продовжують роботу з розбору завалів. Місце події оточене правоохоронними органами.

Постраждале кафе було філією популярної в Нижньому Новгороді мережі "Самурай". Заклад користувався великим успіхом у жителів району.

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