В одній з багатоповерхівок Нижнього Новгорода 26 лютого вибухнув газ
Про це з'явилася інформація на популярному каналі в Telegram.
Жителі одного з багатоповерхових будинків, розташованого в місті Нижній Новгород (РФ), прокинулися 26 лютого від страшного вибуху, що потрясло стіни. За свідченням очевидців, він стався в розташованому на першому поверсі кафе під назвою "Самурай" знаходився на Мещерському бульварі, 3 корпус 1. Під завалами можуть залишатися люди.
Невелике відео, зняте на місці трагедії виклав канал в Telegram. У кадрі чітко видно, що є руйнування, можна розглянути лежать на снігу уламки, залишки будівельних блоків і залізні балки. Дві будівлі, що знаходяться поруч, також постраждали від вибуху.
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Понівечені вивіски, вибиті шибки та двері все це наводить на думку про силу вибухової хвилі. Потрібно відзначити, що кафе розташовувалося недалеко від входу в метро, де буває велике скупчення людей, особливо вранці.
Клуби густого чорного диму продовжують підійматися над тим, що нещодавно було розважальним закладом.
Відомо, що постраждали також припарковані неподалік машини. Були пошкоджені й лінії електропередач.
За попередньою версією, озвученою в ході розслідування, причиною вибуху став побутовий газ. Подробиці справи ще з'ясовуються і опитуються свідки, які вранці могли щось бачити.
Поки невідомо, чи є людські жертви. Співробітники місцевої служби порятунку продовжують роботу з розбору завалів. Місце події оточене правоохоронними органами.
Постраждале кафе було філією популярної в Нижньому Новгороді мережі "Самурай". Заклад користувався великим успіхом у жителів району.
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