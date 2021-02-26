В одной из многоэтажек Нижнего Новгорода 26 февраля взорвался газ

Об этом появилась информация на популярном канале в Telegram.

Жители одного из многоэтажных домов, расположенного в городе Нижний Новгород (РФ), проснулись 26 февраля от страшного взрыва, потрясшего стены. По свидетельству очевидцев, он произошел в расположенном на первом этаже кафе под названием "Самурай" находившимся на Мещерском бульваре, 3 корпус 1. Под завалами могут быть люди.

Небольшое видео, снятое на месте трагедии выложил канал в Telegram. В кадре четко видно, что есть разрушения, можно рассмотреть лежащие на снегу обломки, остатки строительных блоков и железные балки. Два находящихся рядом здания также пострадали от взрыва.

Покореженные вывески, выбитые стекла и двери все это наводит на мысль о силе взрывной волны. Нужно отметить, что кафе располагалось недалеко от входа в метро, где бывает большое скопление людей, особенно по утрам.

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Известно, что пострадали также припаркованные неподалеку машины. Были повреждены и линии электропередач.

По предварительной версии, озвученной в ходе начавшегося расследования, причиной взрыва стал бытовой газ. Подробности дела еще выясняются и опрашиваются свидетели, которые утром могли что-то видеть.

Пока неизвестно, есть ли человеческие жертвы. Сотрудники местной службы спасения продолжают работу по разбору завалов. Место происшествие оцеплено правоохранительными органами.

Пострадавшее кафе являлось филиалом популярной в Нижнем Новгороде сети "Самурай". Заведение пользовалось большим успехом у жителей района.

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