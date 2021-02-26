В одной из многоэтажек Нижнего Новгорода 26 февраля взорвался газ
Об этом появилась информация на популярном канале в Telegram.
Жители одного из многоэтажных домов, расположенного в городе Нижний Новгород (РФ), проснулись 26 февраля от страшного взрыва, потрясшего стены. По свидетельству очевидцев, он произошел в расположенном на первом этаже кафе под названием "Самурай" находившимся на Мещерском бульваре, 3 корпус 1. Под завалами могут быть люди.
Небольшое видео, снятое на месте трагедии выложил канал в Telegram. В кадре четко видно, что есть разрушения, можно рассмотреть лежащие на снегу обломки, остатки строительных блоков и железные балки. Два находящихся рядом здания также пострадали от взрыва.
Пластические хирурги занесли Алле Пугачевой смертельную инфекцию: "Тихо загибалась"
Сияющая Каменских показала животик в смелом наряде и выдала секрет: "Мы хотели сохранить интригу, но..."
Измученный болезнями 91-летний Чапкис вышел на связь и рассказал, что с ним сейчас: "Уже три дня..."
Украинцев заставят сдать экзамен по языку, кого коснется новое правило: "Все, кто уже работают..."
Беда настигла "Холостяка" Добрынина на отдыхе, все подробности: "Это очень больно!"
Покореженные вывески, выбитые стекла и двери все это наводит на мысль о силе взрывной волны. Нужно отметить, что кафе располагалось недалеко от входа в метро, где бывает большое скопление людей, особенно по утрам.
Клубы густого черного дыма продолжают подниматься над тем, что недавно было увеселительным заведением.
Известно, что пострадали также припаркованные неподалеку машины. Были повреждены и линии электропередач.
По предварительной версии, озвученной в ходе начавшегося расследования, причиной взрыва стал бытовой газ. Подробности дела еще выясняются и опрашиваются свидетели, которые утром могли что-то видеть.
Пока неизвестно, есть ли человеческие жертвы. Сотрудники местной службы спасения продолжают работу по разбору завалов. Место происшествие оцеплено правоохранительными органами.
Пострадавшее кафе являлось филиалом популярной в Нижнем Новгороде сети "Самурай". Заведение пользовалось большим успехом у жителей района.
Напомним, луцкий террорист жаждет новой порции славы.
Как сообщала Politeka, в Харьковской области прогремел взрыв.
Также Politeka писала, в сети обсуждают крупный пожар после жд аварии.