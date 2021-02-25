Террористу, захватившему автобус с людьми в Луцке, грозит пожизненное заключение. Однако Максима Кривоша это не пугает, а жертвы его действий отказываются от интервью

Об этом пишет "OBOZREVATEL".

Печально известный Максим Кривош, захвативший в Луцке автобус с людьми с нетерпением ждет суда над собой. Террорист называет процесс главным событием в своей жизни, а себя «самым успешным». По словам знающих людей, его могут осудить пожизненно, однако, это его не пугает.

Захват автобуса Максимом произвел неизгладимое впечатление на всю Украину. Вооруженный человек терроризировал 13 заложников 21 июля 2020 года, только через семь часов спасателям удалось передать им воду.

Тогда же стало известно, что Максим Кривош, которому исполнилось 44 года, успел отбыть 10-летний срок заключения за тяжкие преступления, а также выпустить книгу под названием «Философия преступника».

Свои требования он предъявлял государству и системе, угрожая взрывом в людном месте. Потом террорист сдался сам, а его заложники до сих пор не хотят комментировать те события.

Была версия, что Кривош имеет большие проблемы с психикой. Однако проведенная экспертиза не подтвердила такую теорию. Представляющий его интересы адвокат Виктор Коренга уверяет, что с психикой у его клиента все в порядке. Книга, написанная Максимом, также не представляет угрозы для общества.

Террорист с нетерпением ждет суда. Склонный к эпатажному поведению, он считает это главным шоу всей жизни и ждет новой "порции славы". По рассказам адвоката, только его подзащитный может давать комментарии для прессы.

Сам Кривош обвиняется по множеству статей, от захвата заложников до угрозы жизни сотрудника правоохранительных органов. За последнее действие ему могут присудить пожизненное заключение. Максим, по-видимому, ведет приготовление к суду присяжных, он мечтает о присутствии на заседаниях журналистов.

Напомним, в Луцке требуют запретить скандальную детскую книгу.

Как сообщала Politeka, в Луцке воспитатель терроризировала детей.

Также Politeka писала, на Львовщине полиция гналась за автобусом.