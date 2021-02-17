К нетрадиционным методам воспитания, прибегла одна из воспитателей детского сада в Луцке.
Об этом пишет "Конкурент".
Воспитанники одного из детских садов в городе Луцке не понаслышке теперь знают о жестоком обращении. Четырехлетние малыши, посещающие садик под номером 37, пришли домой с синяками на лице.
Женщина с большим педагогическим стажем, работавшая у них воспитателем, решила применить «новые методы». Такое неоднозначное поведение работника образования вызвала большое возмущение у родителей.
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Маленькие дети в силу своего возраста не всегда могут адекватно оценить свое и чужое поведение. Но свою воспитательницу они запомнят надолго. В сеть попали кадры видео, где у детей видны следы от скотча.
Таким образом, педагог решала проблему шума в группе. Женщина попросту решила заклеить рты всем воспитанникам. Возмущенные родители утверждают, что воспитатель занималась и рукоприкладством. Она раздавал подзатыльники особо шумным детям.
При этом экзекуция проводилась показательно перед всей группой. Однако понимая, что такие методы вызовут нарекания со стороны руководства и, опасаясь не доработать до пенсии, педагог рассказывала, что это так называемый секрет от родителей.
Как всегда подробности всплыли совершенно случайно. Некоторые папы и мамы обратили свое внимание на странные синяки и царапины. Стали задавать наводящие вопросы. Постепенно всплыла нелицеприятная правда о действиях воспитателя.
Оправдываясь, та рассказывала, что дети не хотели ложиться спать.
Теперь с ней будет разбираться руководство. Некоторые предполагают, что женщину уволят, другие считают, что её тихо переведут в другое воспитательное учреждение.
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Как сообщала Politeka, что стали известны новые детали об отравившихся школьницах.
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