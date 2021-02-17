Девушка была на заработках в Польше. Когда срок вышел, украинка возвращалась домой к родителям. Проезжая в автобусе около села Гамалиевка (Львовская область), она решила выйти из салона, подышать свежим воздухом. Однако, каково же было её удивление и ужас, когда вернувшись увидела, что автобуса «Слупск-Харьков» на стоянке уже не было. К счастью, все закончилось хорошо, ей помогли местные полицейские.

Неприятное происшествие случилось с одной из жительниц города Луцка. 31-летняя молодая девушка возвращалась домой из Польши, где была на заработках. Садясь в автобус «Слупск-Харьков», пассажирка не подозревала, какие приключения ожидают её в дороге.

Водитель автобуса, проезжая через окрестности села Гамалиевка на Львовщине, сделал остановку для отдыха на автозаправке. Девушка также решила выйти из салона в 11:00, ведь путь был неблизкий и сидеть неподвижно несколько часов очень утомительно.

Когда она вернулась, то обнаружила, что автобуса нигде нет, то есть водитель, не убедившись в наличии всех пассажиров, попросту уехал.

Дело осложнялось еще и тем, что весь багаж тоже «уехал» вместе с автобусом. В тот момент девушка не имела представления о своем местонахождении, не знала номера машины. Ей на помощь пришли местные полицейские, выяснившие все подробности за короткое время.

"Невнимательного" водителя работники полиции догнали около села Новый Став, где посадили женщину на автобус. Это приблизительно около 25 километров от стоянки в Гамалиевки. Родители путешественницы написали благодарность львовским полицейским за помощь в экстренной ситуации.