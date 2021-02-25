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В Луцке разгорелся скандал из-за детской книги



Как передает Politeka.net, с призывом запретить ее выступили во городском совете.

По словам местных депутатов, содержание книги "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" противоречит семейным ценностям, морали и угрожают института семьи. Более того, в книге пропагандируются однополые браки.

По словам одного из докладчиков по этому вопросу, таким образом на институт семьи "идет наступление".

Он отметил, что является отцом двух дочерей и ему тревожно за то, какие книги они могут взять в библиотеке и там прочитают.

Депутаты уже обратились к премьер-министру Украины касательно изъятия из библиотек всех экземпляров книги "Принцесса+принцесса: долго и счастливо".

Ранее мы писали, что в Украине разгорелся скандал вокруг киевской школьницы-блогерши, которая заявила о своей ненависти к государственному языку

Так, 15-летняя девушка по имени Елизавета Леоненко опубликовала в соцсети TikTok видео, на котором обильно матерится в адрес украинского языка и тех людей, которые на нем говорят.

Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".

Также Politeka писала, что на харьковчан массово жалуются из-за несоблюдения языкового закона: "за месяц поступило почти...".

Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.