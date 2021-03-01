В результаті вибуху котла на території школи в селі Іванівка (Миколаївська область) під завалами опинився чоловік

Про це пише "КП в Україні".

Трагедія сталася рано вранці в будівлі, розташованій на території школи в селі Іванівка Очаківського району (Миколаївська область). За попередніми даними, там, 1 березня вибухнув котел.

У слідства вибуху, що стався під обрушилася залізобетонною плитою опинився чоловік, працівник котельні.

Приїхали на виклик фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій з'ясували, що вибух стався в шкільній котельні. Після чого сталася аварія покрівлі, і постраждала одна людина. Свідки встигли викликати рятувальників, які швидко приїхали за викликом.

Так, на місце події прибули два відділення ДСНС 22 державної пожежно-рятувальної служби.

Силами приїхали фахівців був ліквідований виникла пожежа на площі двох квадратних метрів. Його вдалося погасити, після чого приступили до розбору завалів.

У цьому їм допомогла прибула на місце вибуху спеціальна техніка. Це аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С і автокран КТА-18 призначений для розбору конструкцій, що обрушилися.

Зараз на місці ведуться роботи з порятунку життя колишнього там людини. Подробиці цієї справи ще належить з'ясувати працівникам правоохоронних органів.

Нагадавши, нові деталі вибуху у Чернівцях.

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