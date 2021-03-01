В результате взрыва котла на территории школы в селе Ивановка (Николаевская область) под завалами оказался человек

Об этом пишет "КП в Украине".

Трагедия произошла рано утром в здании, расположенном на территории школы в селе Ивановка Очаковского района (Николаевская область). По предварительным данным, там, 1 марта взорвался котел.

В следствия случившегося взрыва под обрушившейся железобетонной плитой оказался человек, работник котельной.

Приехавшие на вызов специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выяснили, что взрыв произошел в школьной котельной. После чего произошло крушение кровли, и пострадал один человек. Свидетели успели вызвать спасателей, которые быстро приехали по вызову.

Так, на место происшествия прибыли два отделения ГСЧС 22 государственной пожарно-спасательной службы.

Силами приехавших специалистов был ликвидирован возникший пожар на площади двух квадратных метров. Его удалось погасить, после чего приступили к разбору завалов.

В этом им помогла прибывшая на место взрыва специальная техника. Это аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С и автокран КТА-18 предназначенный для разбора обрушившихся конструкций.

Сейчас на месте ведутся работы по спасению жизни бывшего там человека. Подробности этого дела еще предстоит выяснить работникам правоохранительных органов.

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