После чего о находке было сообщено специальным службам. Приехавшие сотрудники полиции огородили территорию и стали проводить работы в соответствии с возникшей ситуацией.

Здание быстро освободили от находящихся там людей. Взрывотехники сейчас работают на месте с подозрительным предметом.

Как рассказали очевидцы, центральный вход не стали перекрывать заградительными лентами. Но в переход также никого не пускают.