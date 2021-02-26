На железнодорожном вокзале города Днепра обнаружили подозрительную коробку, спасатели оцепили здание и проводят работы по разминированию
Стало известно, что 26 февраля на железнодорожном вокзале в Днепре была обнаружена подозрительная находка, вызвавшая большой резонанс среди пассажиров и работников.
Один из гуляющих по третьей платформе пассажиров обратил свое внимание на необычный предмет, лежащий на асфальте. Из коробки доносились подозрительные звуки, которые прохожий опознал как тиканье часов.
После чего о находке было сообщено специальным службам. Приехавшие сотрудники полиции огородили территорию и стали проводить работы в соответствии с возникшей ситуацией.
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Здание быстро освободили от находящихся там людей. Взрывотехники сейчас работают на месте с подозрительным предметом.
Как рассказали очевидцы, центральный вход не стали перекрывать заградительными лентами. Но в переход также никого не пускают.
Скорая помощь и спасатели находятся на месте.
Пока не удалось установить откуда появилась загадочная коробка и насколько она опасна.
Уточним, что заявления о возможном минировании недавно уже поступали в полицию Днепра. Так телефонный хулиган "минировал" пешеходный мост на ж/д вокзале. Позже оказалось, что мужчина сделал заявление под воздействием алкоголя.
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