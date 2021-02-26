Будьте осторожны, когда вам звонят

С помощью современного оборудования мошенники из Днепра украли деньги у доверчивых людей

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области на официальном сайте.

Правоохранительные органы провели блестящую операцию по задержанию мошенников, которым удалось обмануть больше 100 украинцев. Двое жителей Днепра решили основать преступную финансовую схему, принесшую им больше миллиона гривен.

Для этого преступники, прикрываясь красивыми словами, выманивали у людей денежные накопления. Они предлагают работу, и люди охотно отдавали свои деньги на "международную биржу финансовых операций".

Так был организован call-центр, где работали 15 операторов, звонившие по скрытым номерам будущим клиентам.

Работники киберполиции провели обыск в офисе, по факту мошенничества открыто уголовное дело.

Стало известно, что преступникам 33 и 37 лет. Играя на желании человека быстро разбогатеть, они предлагали заработать при помощи международной финансовой биржи. Конечно, деньги жертва должна была положить на счет веб-кошелька заранее. Ясно, что все средства поступали на счета предприимчивых молодых людей.

После этого жертва могла якобы следить за "успехами" своих вложений на поддельном сайте, созданным злоумышленниками. Если кто-то хотел вернуть свои деньги, то получал решительный отказ. После этого учетные записи обманутых вкладчиков блокировались.

Больше 100 человек пострадали от финансовых махинаций преступников. По предварительным данным, сумма, полученная в ходе противозаконной операции, составляет 1 миллион гривен.

Все оборудование, бывшее в так называемом call-центр, полиция приобщила к делу. Мошенникам грозит срок до 8 лет.

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