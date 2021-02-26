В ДТП на Днепропетровщине пострадали пять человек, двое из которых дети

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области на своем сайте.

Аварией закончилась поездка автомобиля "Nissan Tiida" по сельской дороге. Водитель, не справившись с управлением, влетел в частный дом.

Происшествие случилось 26 февраля приблизительно около 07:48 в селе Чаплинка Петриковского района (Днепропетровская область). Проезжая по улице Журавлиной, машина "Nissan Tiida" съехала с дороги и врезалась в частный дом.

Прозвучал телефонный звонок на горячую линию службы спасения, и по вызову отправились машины 9 и 53 отделения государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Приехавшие спасатели обнаружили перевернутый автомобиль, водитель которого не справился с управлением. Авто съехало с дороги, на пути его оказалось небольшое частное строение, оказавшееся летней кухней.

В момент удара в салоне находились пассажиры в количестве 4 человек. Мужчина, женщина и двое детей.

Пятой потерпевшей оказалась хозяйка частного дома, она пребывала в момент аварии в летней кухне. Все они были госпитализированы в местную больницу приехавшими медицинскими работниками.

По предварительным данным пострадал водитель 1984 года рождения, женщина 1985 года рождения, а также двое детей (2012 и 2015 года рождения).

Спасателя удалось отключить аккумуляторные батареи в перевернувшейся машине, для предотвращения возгорания.

Теперь расследование занимаются правоохранители, которые восстанавливают полную картину происшествия.

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