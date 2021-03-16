Маша Борисова дійсно могла бути жертвою друга її сім'ї

Як передає Politeka.net, про ймовірного вбивцю розповіли місцеві жителі в коментарі "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

7-річну Машу Борисову, яка зникла 7 березня, знайшли мертвою в сараї одного з друзів сім'ї.

За словами місцевих жителів, цього вже не перший раз, коли дядько Коля нападав на дітей, але минулого разу він не довів свою справу до кінця.

"Він тверезий ще нічого. А як нап'ється, то жах, він на мене з сокирою кидався", - розповіла сусідка підозрюваного.

Люди вирішили провести своє розслідування. Вони вважають, що чоловік знущався з дитини в своєму сараї.

"Він сказав поліції, що втратив ключі. І правоохоронці не перевіряли ні його сараю, ні квартири", - зазначила жінка і додала, що поки Машу шукали, дядько Коля безпробудно пив.

Тепер жителі села Щасливе бояться випускати своїх дітей на вулицю.

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