Маша Борисова действительно могла быть жертвой друга ее семьи

Как передает Politeka.net, о предполагаемом убийце рассказали местные жители в комментарии "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

7-летнюю Машу Борисову, которая исчезла 7 марта, нашли мертвой в сарае одного из друзей семьи.

По словам местных жителей, этого уже не первый раз, когда дядя Коля нападал на детей, но в прошлый раз он не довел свое дело до конца.

"Он трезвый еще ничего. А как напьется, то ужас, он на меня с топором бросался", — рассказала соседка подозреваемого.

Люди решили провести свое расследование. Они считают, что мужчина издевался над ребенком в своем сарае.

"Он сказал полиции, что потерял ключи. И правоохранители не проверяли ни его сарая, ни квартиры", - отметила женщина и добавила, что пока Машу искали, дядя Коля беспробудно пил.

Теперь жители села Счастливое боятся выпускать своих детей на улицу.

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