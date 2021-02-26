На Прикарпатье значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация
О происходящем в местных больницах рассказали в материале "ТСН".
В местных больницах, где лечат больных коронавирус ситуация критическая: отделения переполнены пациентами.
"Наше лечебное учреждение заполнено полностью в плане госпитализации коронавирусных больных. Мы имеем 175 коек, но имеем 181 пациента. Доставили шесть резервных коек для некислородных пациентов. Прикарпатья пылает. Такая ситуация не только в нашем регионе. Развернуты дополнительные опорные больницы, скорая из нашего района развозит и в другие районы" — рассказал директор центральной больницы города Коломыя Виктор Бойко.
Пациенты, которые пребывают в больнице, просят у врачей помощи, чтобы дышать.
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В то же время, на улицах города Коломыя людно, а с местного автовокзала продолжают курсировать автобусы.
Напомним, что в красной карантинной зоне сейчас находятся Ивано-Франковская и Черновицая области.
Также стоит отметить, что за последние несколько суток по всей Украине увеличился прирост заболевания китайским вирусом. В МОЗ это связывают с началом сезона гриппа. Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних странах.
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