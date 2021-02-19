В Украине выявили больных малярией

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, на Закарпатье обнаружили два случая заболевания малярией - заболел мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев и его мама, передает mukachevo.net.

Случаи заболевания выявили у граждан Республики Конго, прилетевших в Украину.

По словам матери, ребенок переболел малярией примерно 3 месяца назад.

В Украине у мальчика на третий день появилось нерегулярное повышение температуры тела до 39-40 градусов. Тогда же лихорадка появилась и у матери.

Только через неделю после приезда в Украину мать с ребенком обратились за медицинской помощью.

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Врач, почетный гражданин г. Перечин, Любомир Томаш отошел в вечность утром 18 февраля.

"Не стало человека с большим сердцем и искренней душой, и врача с большой буквы", — добавляет Иван Погориляк.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".