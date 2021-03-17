Популярна співачка Оля Полякова у соцмережах показала, чим займається її 16-річна дочка в ліжку
Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Оля Полякова, яку називають суперблондинкою українського шоу-бізнесу, після скандалу з Тіною Кароль, продовжує радувати шанувальників новинами зі свого життя. епатажна зірка днями показала у своїх Instagram-сторіс, чим займається її старша дочка Марія вечорами.
Оля зняла на відео дочку-підлітка, яка з ранніх років захоплюється музикою. Виявилося, що тепер Маша зайнялася своїм хобі більш професійно. У ролику співачка показала, що її дочка накупила собі спеціальної техніки і тепер не тільки співає, але і сама робить аранжування до своїх композицій. На тлі відео, яке знімала Полякова, звучить нова пісня її дочки.
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"Машка купила музичну карту, і робить тепер аранжування, і співає. Клас ... мікрофон тепер у неї, комп'ютер, гітара. Коротше, музикантка росте. Моя працівниця, розумниця", - каже Полякова за кадром, показуючи всю техніку на ліжку дочки, і саму Машу, яка зайнята улюбленою справою.
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