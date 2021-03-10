Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о чувстве вины

Звезда ведет напряженный график работы, передает Politeka.net. Помимо того, что красотка принимает участие в записи различных шоу, записывает песни и снимает клипы, она также часто выходит в прямые эфиры на страницах в соцсетях.

В таком режиме тяжело уделять достаточно времени детям - 16-летней Маше и 9-летней Алисе.

В своем новом интервью одному из Ютуб-каналов, артистка рассказала, чувствует ли она вину перед дочерьми. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда рассказала, что сейчас уже совершенно не испытывает чувство вины.

"Я считаю, что чувство вины - это совершенно разрушительная история. Я испытывала это, а потом села и поговорила с собой. И вообще мне нужен психотерапевт давно. Я никогда не была у психотерапевта, но для меня эти интервью - это всегда психотерапевтические", - отметил артистка.

Звезда рассказала, что проговаривая информацию вслух, она смотрит на это со стороны. Полякова обдумывает сказанное, посмотрев видео с собой. Так, было и когда в одном из интервью она рассказала, что корит себя за детей, которые редко видят мать из-за напряженного графика.

"Что нужно детям? Им нужна здоровая, реализованная неиздерганная бытом и неудачами мама, которая занимается и горит любимым делом", - поделилась певица.

По мнению артистки, дети глядя на мать, должны брать с нее пример, и тоже "гореть" своим занятием.

Напомним, Дочь Оли Поляковой засветилась с известным блогером и неудачно спела мамин хит: "Издевается..."

Как сообщала Politeka, Стрекоза в "Маске" сболтнула Данилко и Поляковой лишнее, и выдала себя: "Такое могла вытворить только...".

Также Politeka писала, Мать Оли Поляковой показала, как выглядела певица после родов, фото из семейного архива: "Как быстро летит время".