Популярная певица Оля Полякова в соцсетях показала, чем занимается ее 16-летняя дочь в постели

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Оля Полякова, которую называют суперблондинкой украинского шоу-бизнеса, после скандала с Тиной Кароль, продолжает радовать поклонников новостями из своей жизни. эпатажная звезда на днях показала в своих Instagram-сторис, чем занимается ее старшая дочь Мария по вечерам.

Оля сняла на видео дочь-подростка, которая с ранних лет увлекается музыкой. Оказалось, что теперь Маша занялась своим хобби более профессионально. В ролике певица показала, что ее дочь накупила себе специальной техники и теперь не только поет, но и сама делает аранжировки к своим композициям. На фоне видео, которое снимала Полякова, звучит новая песня ее дочки.

"Машка купила музыкальную карту, и делает теперь аранжировки, и поет. Класс… Микрофон теперь у нее, компьютер, гитара. Короче, музыкантша растет. Моя работница, умница", - говорит Полякова за кадром, показывая всю технику на кровати дочери, и саму Машу, которая занята любимым делом.

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