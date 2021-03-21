Епатажна українська співачка Оля Полякова у розкішних ботфортах вразила яскравою красою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала анонс шоу, в якому візьме участь. Як виявилося, Ольга прийде в гості у вечірнє шоу від "Дизель шоу". На фото Ольга сиділа на диванчику. Її образ розбурхував фантазію. Співачка одягла високі ботфорти і шкіряну куртку. Ймовірно, Полякова була в міні, оскільки засвітила свої панчохи. Волосся артистки ефектно спадало на плечі. Образ доповнювали масивні прикраси на шиї і вухах. Ольга сміялася, заряджаючи позитивом.

"У вас є шанс запастися гарним настроєм на цілий тиждень! Сьогодні зустрінемося у вечірньому шоу "Dizel Night" @dizelstudio", - повідомила Ольга Полякова.

У коментарях зірці залишили масу приємних відгуків.

"Ви така класна людина. Посміхаюся кожен раз дивлячись на ваші сторіз і пости!", "Прекрасна", «Крута», «Образ у Винника позичила», "Рок-зірка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що співачка поділилася ефектним кадром з подружками. Полякова була в повітряній сукні з синім коміром. Образ співачка доповнила капелюшком і простими спортивними сандалями. Дівчата сміялися і веселилися на фото.

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