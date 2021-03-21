Эпатажная украинская певица Оля Полякова в роскошных ботфортах впечатлила яркой красотой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала анонс шоу, в котором примет участие. Как оказалось, Ольга придет в гости в вечернее шоу от «Дизель шоу». На фото Ольга сидела на диванчике. Ее образ будоражил фантазию. Певица надела высокие ботфорты и кожаную куртку. Вероятно, Полякова была в мини, поскольку засветила свои чулки. Волосы артистки эффектно спадали на плечи. Образ дополняли массивные украшения на шее и ушах. Ольга смеялась, заряжая позитивом.
«У вас есть шанс запастись хорошим настроением на целую неделю! Сегодня встретимся в вечернем шоу "Dizel Night” @dizelstudio», - сообщила Ольга Полякова.
В комментариях звезде оставили массу приятных отзывов.
«Вы такой классный человек. Улыбаюсь каждый раз смотря на ваши сториз и посты!», «Прекрасная», «Крутая», «Образ у Винника одолжила», «Рок-звезда», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что певица поделилась эффектным кадром с подружками. Полякова была в воздушном платье с синим воротником. Образ певица дополнила шляпкой и простыми спортивными сандалями. Девушки смеялись и веселились на фото.
Напомним, что взбалмошная Полякова ошарашила кадрами из ванной, оказалась не сама: «У меня тут…».
Как сообщала Politeka, Полякова в вульгарном мини раскрыла свой секрет, как есть и не толстеть: "Извините за выражение...".
Также Politeka писала, что Полякова прижалась к запухшему Виннику и ошеломила признанием об их родстве: «Поцелуемся?».