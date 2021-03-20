Епатажна Ураїнська співачка Оля Полякова розповіла про секрети своєї стрункої фігури
Оля Полякова любить показувати на весь Instagram свою фігуру в найсміливіших і яскравих нарядах. При цьому артистка не соромиться і носить маленькі і відкриті бікіні на пляжі, а на сцену надягає тільки відкриті міні, щоб нічого не виявилося прикритим.
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Після того, як зірка взяла під контроль своє життя, схудла і налагодила режим, Вона не відмовляється від спорту. Але також, як запевнила Полякова в останньому інтерв'ю, вона не відмовляється і від їжі.
Ось простий секрет співачки:
"Ох, ну я люблю поїсти. Дуже смачно так. Взагалі, люди, які мене знають, завжди дивуються і говорять одне і те ж: як в тебе все це влазить? Тобто, я дуже люблю поїсти, але я також дуже енергійна. Після такого звичайно треба хорошеничко пожерти, вибачте за вираз. Щоб потім ось ці всі танці видавати на сцені. У підсумку так, я люблю смачно поїсти", - зі сміхом уклала Полякова.
До слова, до спорту і такого способу життя зірка також привчила і своїх дочок.
Також 37-річна зірка опублікувала нове відео у своєму TikTok, яким спантеличила публіку.
Так, Полякова з'явилася в кадрі в маленькій чорній сукні і на підборах. Суперблондинка спочатку продефілювала по вузькому коридору, а потім розвернулася боком і присіла навпочіпки, широко розставивши ніжки. Остаточно втративши сором, Оля привела в замішання непристойними рухам стегнами вперед і назад:
"Що??? Навіщо?"; "Не на той сайт"; "Поскрипуємо трохи"; "треба ремонтувати"; "Ахахаха, найкраща"; "треба б змастити"; "Оля круто"; "молода, щоб так скрипіти"; "не потрібно було розвертатися"; "жердина не вистачає"; "Оля ти шикарна, кращі ноги країни!"; "А передком, слабо".
Нагадавши, Полякова покрутила принадами в декольте, ошелешивши Єфросиніну з Астаф'євою: "не думала, що Оля так...".
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