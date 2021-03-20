Эпатажная ураинская певица Оля Полякова рассказала о секретах своей стройной фигуры

Оля Полякова любит показывать на весь Инстаграм свою фигуру в самых смелых и ярких нарядах. При этом артистка не стесняется и носит маленькие и открытые бикини на пляже, а на сцену надевает только открытые мини-платья, чтобы ничего не оказалось прикрытым.

После того, как звезда взяла под контроль свою жизнь, похудела и наладила режим, она не отказывается от спорта. Но также, как уверила Полякова в последнем интервью, она не отказывается и от еды.

Вот простой секрет певицы:

«Ох, ну я люблю поесть. Очень вкусно да. Вообще, люди, которые меня знают, всегда удивляются и говорят одно и то же: как в тебя все это влазит? То есть, я очень люблю поесть, но я также очень энергичная. После такого конечно надо хорошеничко пожрать, извините за выражение. Чтобы потом вот эти все пляски выдавать на сцене. В итоге да, я люблю вкусно поесть», - со смехом заключила Полякова.

К слову, к спорту и такому образу жизни звезда также приучила и своих дочерей.

Также 37-летняя звезда опубликовала новое видео в своем TikTok, которым озадачила публику.

Так, Полякова появилась в кадре в маленьком черном платье и на каблуках. Суперблондинка сначала продефилировала по узкому коридору, а затем развернулась боком и присела на корточки, широко расставив ножки. Окончательно потеряв стыд, Оля привела в замешательство неприличными движениям бедрами вперед и назад:

"Что??? Зачем?"; "Не на тот сайт"; "Поскрипываем немного"; "Надо ремонтировать"; "Ахахаха, лучшая"; "Надо бы смазать"; "Оля круто"; "Молодая, чтобы так скрипеть"; "Не нужно было разворачиваться"; "Шеста не хватает"; "Оля ты шикарна, лучшие ноги страны!"; "А передком, слабо".

Напомним, Полякова повертела прелестями в декольте, ошарашив Ефросинину с Астафьевой: "Не думала, что Оля так...".

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