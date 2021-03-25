Популярна українська співачка Оля Полякова показала спекотні кадри зі свого відпочинку на розкішному курорті
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ольга Полякова, яка нещодавно опинилася з центрі скандалу зі співачкою Тіною Кароль, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала в сторіс спекотні кадри свого розкішного відпочинку, на яких похвалилася апетитною фігурою і новим купальником.
Як видно, Оля зняла себе як би зверху, лежачи на пляжному шезлонгу, вона і так і сяк крутить телефоном, знімаючи всі свої апетитні принади. Перед камерою зірка з'явилася у відвертому купальнику-бікіні золотистого відтінку який аж світиться на сонечку і підкреслює пружні форми зірки. Волосся співачки розпущене і трохи розпатлане, а на її обличчі немає макіяжу, тільки модні сонцезахисні окуляри.
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Відзначимо, що відкрито коментувати сторіс Шанувальники не мають можливості, проте раніше користувачі так коментували фото Полякової в купальниках: "Оце ніжки. Оце краса", "Богиня", "Дуже жарко", "Справжня красуня", "Яка красива", "Оля, ми вас дуже любимо", "Яка фігура", "Просто вогонь", "Краса", "Дуже красива".
Нагадаємо, Кароль і Полякова вперше побачилися після скандалу з "плакальницею", сталося несподіване: "Розвернулася і...".
Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Полякової влаштувала недитячу фотосесію в бікіні, затьмаривши навіть маму: "Гаряча штучка".
Також Politeka писала, Повністю роздягнена Оля Полякова влаштувала релакс, наплювавши на скромність: "Ми красиві по-любасу".