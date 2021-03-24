Ее маму такое не смущает

Юная дочь Оли Поляковой Маша устроила жаркие развлечения с подружкой на камеру, показав свою фигуру в купальнике

Как известно, 16-летняя дочь популярной певицы улетела с мамой на море. Примечательно, что звездное семейство выбирается на курорт уже второй раз за этот год: в самом начале 2021 они летали отдыхать на Мальдивы.

Полякова-младшая любит соцсети не меньше своей звездной мамы, поэтому не могла не воспользоваться возможностью порадовать своих подписчиков кадрами с отдыха.

Сначала Маша поделилась видео, на котором она с подружкой позируют перед зеркалом в купальниках-бикини. Дочь певицы соблазнительно выгибалась, демонстрируя свою фигуру с разных ракурсов.

Позже юная Полякова опубликовала серию фото, сделанных на море. На них девушка продолжила хвастаться своим телом, а также показала свои длинные волосы, выкрашенные в рыжий цвет, во всей красе.

Стоит отметить, что девушка выбирала весьма нескромные позы для своего юного возраста. Впрочем, судя по другим постам Маши, ее мама совсем не против подобных фото.

«Немного фоточек с пляжа», - подписала кадры школьница.

Ее подписчики тут же бросились комментировать пост.

«Никакая», «стоп, а почему ты рыжая», «Моя принцесса», «Горащяя штучка», «Красотулька, первая фотография огонь», «Похудеть нужно!», «Фотошоп без палева», - пишут люди.

Напомним, 16-летняя дочь Поляковой публично отчитала маму за ласки с чужим мужчиной, скандальное фото: "Папе это не понравится".

Как сообщала Politeka, Полякова в бикини решилась показать несовершенную фигуру, честные фото без ретуши: "На пляж...".

Также Politeka писала, что бесстыжая Полякова выставила на всеобщее обозрение раздетую красотку-дочь: «Моя козочка».