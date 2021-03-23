Эпатажная певица Оля Полякова, не дожидаясь лета, махнула на курорт

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых максимально разделась.

Так, певица без зазрения совести показала как нежится на шезлонге, "захватив" камерой "кусочек" моря. Растрепанная и ненакрашенная Оля лежала на боку, будучи в соблазнительном черном бикини на спортивный манер.

Не испытавая ни капли смущения, Полякова продемонстировала несовершенную после зимы фигуру с выпирающим животиком. А из-за неудачного ракурса, казалось, что ее бюст немного "сдулся".

Как бы там ни было, судя по довольной улыбке, певица наслаждалась моментом.

В следующих "сториз" Полякова рассекретила, с кем отправилась отдыхать, представ в гостиничном номере со старшей дочкой Машей. И мама, и девочка стояли перед зеркалом, как солдатики, выпрямив спину и опустив руки по швам, обе в солнцезащитных очках. Оля была в золотистом лифе от купальника и джинсовых мини-шортиках. А ее дочь в лиловом купальнике и черных лосинах.

"На пляж", - коротко подписала Полякова, добавив смеющийся смайлик.

Ранее мы рассказывали, певица заставила публику покраснеть неприличной выходкой. Оля опубликовала в TikTok видео, на котором сначала продефилировала в черном мини-платье, а затем присела, начав двигаться вперед и назад, выгибая спинку. Происходившее сопровождали скрипящие звуки, что можно посчитать намеком, будто Полякова "заржавела".

"Надо бы смазать"; "Оля круто"; "Молодая, чтобы так скрипеть", - отреагировали пользователи.

Напомним, безбашенная Оля Полякова напугала новым лицом, переборщив с эпатажем: "Мяу!"