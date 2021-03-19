Эпатажная Оля Полякова обескуражила развратным поведением
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала новое видео в своем TikTok, которым озадачила публику (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Полякова появилась в кадре в маленьком черном платье и на каблуках. Суперблондинка сначала продефилировала по узкому коридору, а затем развернулась боком и присела на корточки, широко расставив ножки. Окончательно потеряв стыд, Оля привела в замешательство неприличными движениям бедрами вперед и назад. При этом сердцеедка томно смотрела в камеру.
Это зрелище сопровождала "скрипящая" музыка, намекавшая на то, что певица будто заржавела.
"Я тихо шла шла шла 🤫😂", - подписала кадры Полякова.
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Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"Что??? Зачем?"; "Не на тот сайт"; "Поскрипываем немного"; "Надо ремонтировать"; "Ахахаха, лучшая"; "Надо бы смазать"; "Оля круто"; "Молодая, чтобы так скрипеть"; "Не нужно было разворачиваться"; "Шеста не хватает"; "Оля ты шикарна, лучшие ноги страны!"; "А передком, слабо".
Ранее мы рассказывали, Полякова пришла в восторг от пародии Евгения Сморигина из "Дизель Шоу". Последний в образе 94-летней британской королевы Елизавета II заставил свою свиту танцевать, и не просто так, а под песню Поляковой "Королева ночи". Толпа, как могла, повторяла фирменные движения Оли, но выглядело это все очень забавно.
Напомним, безбашенная Оля Полякова напугала новым лицом, переборщив с эпатажем: "Мяу!"